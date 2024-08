Maori-König Tuheitia nach Herz-Operation gestorben

„Ein Häuptling, der ins Jenseits übergegangen ist. Ruhe in Liebe“, hieß es in der Erklärung weiter. Das Kulturministerium teilte mit, dass die Flaggen an allen öffentlichen Gebäuden auf halbmast wehen sollen, „als Zeichen der tiefsten Trauer und des Respekts“. Ministerpräsident Christopher Luxon sagte, er werde die „unerschütterliche Hingabe“ des Königs nicht vergessen. Er habe Neuseeland „unauslöschlich geprägt“.