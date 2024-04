Arbeitslosengeld hinkt Teuerung hinterher

Da das Arbeitslosengeld auch nicht an die Inflation angepasst werde, sinke die Nettoersatzrate von 55 Prozent der monatlichen Beitragsgrundlagen auf durchschnittlich 51 Prozent. „Wer seit 1. März 2024 arbeitslos gemeldet ist, dessen Berechnungsgrundlage für die Nettoersatzrate liegt fast zur Gänze im Jahr 2022 – also noch bevor die Löhne überhaupt an die massive Inflation angepasst wurden“, sagte Jakob Sturn, Ökonom am Momentum Institut.