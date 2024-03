Judo: Polleres gewinnt Grand Slam in Antalya!

Magdalena Krssakova belegte beim fünften der heuer neun Grand Slams in der Kategorie bis 63 kg Platz 5. Die Wienerin kam bis in den Kampf um Bronze, den sie gegen die zweimalige Vizeweltmeisterin Miku Takaichi (JPN) verlor. Die im Februar in Baku siegreiche Lubjana Piovesana schied hingegen wie mehrere andere ÖJV-Athleten schon in ihrem Auftaktkampf aus.