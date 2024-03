Alkolenker spazierte nach Unfall nach Hause

Ein Anrufer meldete sich am Karsamstag aufgeregt bei der Polizei: Er hatte am frühen Morgen im Ortsgebiet von Bruck an der Glocknerstraße zwei stark beschädigte Autos entdeckt. Polizisten rückten aus – und fanden auf ein weiteres ramponiertes Auto. Dessen Lenker konnte man rasch ausforschen. . .