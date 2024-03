Zehntausende Euro Schaden: Vandale in Zirl gefasst

Ordentlich zum Narren gehalten hat der Jugendliche die Polizei in Zirl. Immer wieder trieb er in dem Ort sein Unwesen. Laut den Ermittlern soll er von Juli des Vorjahres bis zum Februar dieses Jahres „zahlreiche Hauswände, Stromkästen und Mülleimer mit Farbe besprüht und so beschädigt haben“. Die Beamten sprechen von einer Schadenssumme im fünfstelligen Eurobereich.