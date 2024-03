Auf der Sonnenseite zum Triebenstein-Gipfel

Wer seine Kondition und Trittsicherheit nach dem Winter gleich mal testen will, sollte den Triebenstein auf 1810 Metern erklimmen. Dieser unscheinbare Gipfel, der zu den Rottenmanner Tauern gehört, hat es in sich. Steil und sonnseitig geht es bergauf, doch ist es die Mühe auf jeden Fall wert, da der Gipfel hoch über Hohentauern thront und ein atemberaubendes Panorama freigibt. Spätestens mit dem Blick auf die idyllische Seen-Passlandschaft von Hohentauern ist die Anstrengung vergessen und was bleibt, ist die Freude an der Bewegung in der Natur. Unser Fazit ist folgendes: eine lohnenswerte Gipfeltour im Frühling!