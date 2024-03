Maßgeschneiderter Auftakt mit Radio Rabenwald

Großes Comeback

Los geht das Programm heuer aber mit einem Konzert, das ein lang ersehntes Wiedersehen mit einer außergewöhnlichen Formation bringt. Radio Rabenwald ist sozusagen eine Allstar-Band, die eine bunte Mischung an Frequenzen für die Gehörgänge im Programm hat. Sie setzt sich aus dem Sänger und Texter Gerhard Almer, Berndt Luef am Vibraphon, dem Gitarristen Peter Taucher, Alfred Lang an der Trompete, Drummer Jörg Haberl und dem Saxofonisten Georg Gratzer zusammen. Gemeinsam entwickeln die sechs einen Sound, der es in sich hat. Zu erleben ist dieses Comeback-Konzert im Zetzboch Stüberl am 6. April um 21 Uhr.