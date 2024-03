Witziger Mutmacher vor Highlight für Blau-Weiß!

Freundin von Linz-Ass spielt bei Austria

„Im ersten Duell waren wir noch weit weg, aber im zweiten voll dabei! Wir haben die Länderspielpause gut genützt, haben ein super Klima in der Mannschaft und sind ein ekeliger Gegner“, sagt Simon Pirkl, der eine spezielle „Beziehung“ zur Austria hat: Seine Freundin Lena Triendl spielt für Violett – ebenfalls am linken Flügel! Wem sie beim Duell am Samstag die Daumen drückt? „Sie freut sich immer, wenn ich gewinne“, grinst der 26-Jährige,