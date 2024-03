Wo „Rallye-Opas“ am Berg kein Tempolimit kennen

„Mit meinen fast 700 PS bin ich mittlerweile schon recht schwach unter der Motorhaube“, weiß Felix Pailer. Der 74-jährige Steirer tritt mit seinem 34 Jahre alten Lancia Delta Integrale am Ostermontag beim Auftakt zum Bergrallyecup am Demmerkogel in St. Andrä/Höch (Rennen ab 13 Uhr) an.