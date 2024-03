Welche Hunderassen besonders oft zubeißen

Schon wieder ein „Amstaff“! Als ein Reha-Patient (56) in Bad Schallerbach von Hunden angefallen und gebissen wurde, war auch ein American Staffordshire Terrier beteiligt – jene Rasse, die schon für die tödliche Attacke auf eine Joggerin in Naarn verantwortlich war. Sind manche Hunderassen also gefährlicher als andere?