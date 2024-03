Russland verletzte erneut polnischen Luftraum

Russland hat bei Raketenangriffen auf die Westukraine Sonntag früh polnischen Angaben zufolge kurzzeitig den Luftraum des NATO-Mitglieds Polen verletzt. Am Sonntag um 4.23 Uhr habe eine Verletzung des polnischen Luftraums durch einen in der Nacht von einem Langstreckenflugzeug Russlands abgeschossenen Marschflugkörper stattgefunden. Angriffsziele seien Städte in der Westukraine gewesen.