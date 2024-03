„So können wir alle gemeinsam die Welt retten“

Nun wurde gestern in Berlin ein neues Kapitel eingeläutet – aus Bio-Bienen-Apfel wird Bee Wild. Und neuerlich konnte Hohensinner, mit Tochter Katrin, eine hochkarätige Riege an Stars für die gute Sache gewinnen. So ist auch wieder der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel mit an Bord. „Dieses Projekt ist unglaublich inspirierend. Wir bauen ja auch selbst zu Hause Gemüse an und versuchen uns, so gut es halt geht, selbst zu versorgen“, erzählte er „Krone“-Redakteur Marcus Stoimaier in Berlin.