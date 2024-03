Eigene Wohnung für Menschen mit Betreuungsbedarf

Menschen mit einem sehr hohen Betreuungsbedarf erhalten in diesen Kommunen Räumlichkeiten über den gemeinnützigen Wohnungsmarkt – etwa in Bauten der Vogewosi. Zuvor waren sie in betreuten Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe untergebracht, lebten in prekären Wohnverhältnissen oder waren wohnungslos bzw. in Notschlafstellen untergekommen.