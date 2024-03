Wir wünschen uns ein Für-immer-Zuhause!

Neuen Menschen gegenüber zeigt er sich neutral, kontaktfreudig und aufgeschlossen. In seinem vorherigen Leben konnte „Milow“ bedauerlicherweise noch nicht viele Erfahrungen sammeln, deshalb ist er in unbekannten Situationen oft gestresst und überfordert. In diesen Momenten sollten seine neuen Herzensmenschen ihm unbedingt Schutz und Sicherheit bieten und ihn langsam, mit viel Zeit und Geduld, an neue Dinge heranführen. Der Pitbull Mix muss noch viel lernen, besonders was Gehorsam, Grundkommandos und das Alleine bleiben angeht. „Milow“ ist zwar einfühlsam, aber körperlich doch sehr stark. Deshalb sollte man ihm in seinem neuen Heim nicht nur jede Menge Liebe und Vertrauen schenken, sondern auch klare Grenzen und Regeln für ein harmonisches Zusammenleben aufstellen und diese auch unbedingt einhalten. Er ist außerdem entwurmt, geimpft sowie gechippt und wurde kürzlich kastriert. Er leidet außerdem an einer Futterunverträglichkeit, lässt sich davon aber nicht einschränken. Wer hat Lust auf ein gemeinsames Abenteuer mit „Milow“? Bei Interesse gerne einen unverbindlichen Kennenlernspaziergang vereinbaren, unter der Telefonnummer: 0512/581451.