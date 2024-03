Wie Vivatis gegen die Teuerung kämpft

Gourmet-Tochter versorgt 300.000 Menschen

Das wichtigste Wachstum hat die Gruppe aber bei der Tochter GMS Gourmet. Über 300.000 Menschen werden hier versorgt, etwa in Schulen, Krankenhäusern und Betrieben. Das ist ein sehr krisensicheres Geschäft. Auch in Deutschland hat VIivatis eine Tochterfirma gegründet. In Wien reicht das Portfolio auch in höhere Etagen: Die Marke Gerstner, bekannt als Traditionskaffeehaus und Caterer des Opernballs, floriert.