Fünf Menschen verletzt: Bär in Slowakei erschossen

Ein Braunbär, der in einer slowakischen Kleinstadt fünf Menschen verletzt hatte, ist mehr als eine Woche später aufgespürt und erschossen worden. Wie Umweltminister Tomas Taraba am Mittwoch auf Facebook mitteilte, wurde das Tier am Dienstagabend getötet. Um den Bären zu finden und zweifelsfrei zu identifizieren, wurden auch Drohnen eingesetzt, wie die Nachrichtenagentur TASR berichtete.