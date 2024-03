US-Staat findet rätselhaftes Konto mit 1,8 Mrd. $

„Das ist nicht gerade vertrauenerweckend“, erklärte der Gouverneur von South Carolina, Henry McMaster, nachdem Rechnungsprüfer auf das mysteriöse Konto aufmerksam wurden. Der Bundesstaat sammelte dort über einen Zeitraum von zehn Jahren fast zwei Milliarden Dollar an, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. „Es ist, als ob Sie in Ihre Bank gehen und der Bankpräsident sagt: Wir haben eine Menge Geld in unserem Tresor, aber wir wissen einfach nicht, wem es gehört“, bemühte sich der republikanische Senator Larry Grooms um einen Vergleich.