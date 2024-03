KTM-Chef Pierer musste Steuermillionen nachzahlen

Also doch: Der Industrielle Stefan Pierer, Gründer des Motorrad-Herstellers KTM und Großspender der ÖVP, hat die Erträge aus einer Versicherung in Liechtenstein nicht ordnungsgemäß versteuert. Recherchen von „Standard“ und ORF ergaben, dass Pierer Millionen an Abgaben nachzahlen musste. Das geschah nach einer Selbstanzeige 2017.