Sperre in Linzer Innenstadt wegen Explosionsgefahr

Das weckt sofort Erinnerungen an die schreckliche Explosion in einer Ansfeldener Wohnsiedlung vorigen Sommer. Diesmal wurde der Gasaustritt aber rechtzeitig entdeckt. Die Einsatzkräfte sperrten den betroffenen Bereich in der Linzer Innenstadt direkt neben dem Krankenhaus der Elisabethinen großflächig ab.