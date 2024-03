Junger Tiroler will gegen die WSG erneut aufzeigen

Beim 2:0-Sieg am 11. Februar im Tivoli-Stadion traf Namory Cisse in der 94. Minute zum Endstand gegen die WSG. Der Jubel beim 21-Jährigen war so groß, dass er das Trikot auszog, dafür seine zweite Gelbe Karte und damit Gelb-Rot kassierte. „Leider, damit habe ich mir ein Eigentor geschossen, weil ich im nächsten Spiel gesperrt war. Aber man lernt daraus“, meinte er.