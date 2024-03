So ungewöhnlich wurden Hollywood-Stars entdeckt

Vom Straßenverkäufer nach Hollywood

Jason Statham verkaufte an einer Straßenecke in London Fake-Schmuck, als er von Guy Ritchie angesprochen wurde. Der Regisseur bot ihm eine Rolle in seinem Film „Lock, Stock, and Two Smoking Barrels“ an. In dem spielt der heutige Actionheld einen Schwarzmarkthändler, der Schmuck vertickt. In den Worten von Statham später: „Es war perfekt. Ich musste nicht schauspielern, nur meinen täglichen Job vor der Kamera ausführen.“