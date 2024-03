Wie aus Bubentraum ein zerquetschtes Wrack wurde

Schaulustige bei der Spieljochbahn, Bilder in zig Medien und in sozialen Netzwerken – auf diese „Berühmtheit“ hätte der 61-Jährige aus Baden-Württemberg gerne verzichtet. Nun holte er seinen zerknautschten Porsche 911 Carrera S, der am 11. März unter einem führerlosen Bus „begraben“ worden war, beim Abschleppdienst in Zell am Ziller ab. Das vorläufige Ende eines Bubentraums!