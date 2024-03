Für SOS-Kinderdorf: Promis basteln für guten Zweck

Häschen, Häschen in der Hand, wer hat das goldenste im ganzen Land? Diese Frage ließ sich einmal mehr ganz klar mit „Lindt“ beantworten. Darin waren sich am Palmsonntag auch einige Promis einig, die zahlreich erschienen und beim 12. Goldhasenfest in Schönbrunn auf die Suche nach selbigen gingen.