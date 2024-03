Die Königin der Instrumente läutet den Lenz ein

500 Jahre Musikgeschichte

Was folgt, ist eine Reise durch 500 Jahre Musikgeschichte, in denen die Orgel als Soloinstrument, Bühnencharakter, aber auch als Hightech-Computer in Erscheinung tritt. Klangmächtiges von Anton Bruckner, Robert Schumann und Max Reger ist etwa am 17. 4. in der Heilandskirche in Graz zu erleben. Dazu liest Petra Rudolf aus Freuds „Traumdeutung“.