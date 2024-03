Milliardäre sammelten Geld für Trumps Kaution

Wegen Finanzbetrugs zu Sicherheitsleistung verdonnert

Trump war Mitte Februar zu einer Zahlung von 354,9 Millionen Dollar plus Zinsen verurteilt worden, die laufend addiert werden. Ihm wurde am 23. Februar eine Frist von 30 Tagen zugesprochen – bis zum 25. März – um diese Summe oder eine Sicherheitsleistung zu erbringen. Der Richter sah es als erwiesen an, dass der Ex-Präsident sein Vermögen zu hoch angegeben hatte, um Kreditgeber zu betrügen. Wenige Stunden vor Ablauf der Frist entschied jedoch ein Berufungsgericht, dass der Republikaner nicht wie von einem untergeordneten Gericht aufgetragen bis Mitternacht eine Sicherheitsleistung über 454 Millionen Dollar erbringen müsse. Stattdessen habe er zehn weitere Tage Zeit, um eine Sicherheit von jetzt noch 175 Millionen Dollar aufzubringen. Trump weist wie in all seinen Gerichtsverfahren jede Schuld von sich.