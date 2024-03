Trumps Kaution reduziert und noch zehn Tage Zeit

Stormy-Daniels-Prozess startet planmäßig

Während Trump nun in Sachen Mega-Kaution zumindest einen Aufschub erreicht hat, wird der Prozess zur Schweigegeldzahlung von 130.000 US-Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels planmäßig am 15. April starten. Trumps Anwälte hatten noch versucht, hier zu intervenieren, aber vergeblich. Richter Juan Merchan beendete die Anhörung mit den Worten: „Ich sehe Sie alle am 15.“