KPÖ Plus will das Wohnressort fixieren

Gut möglich, dass sich Auinger und Dankl heute schon auf eine grobe Ressortverteilung einigen. Der SPÖ-Chef hat der KPÖ Plus bereits das Wohnressort in Aussicht gestellt. Damit wird er bei Dankl offene Türen einrennen. „Unser Herzensthema ist natürlich leistbares Wohnen. Das ist auch das Thema, das den Salzburgern am meisten unter den Nägeln brennt“, sagt der 35-Jährige.