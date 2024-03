Brignone teilt gegen Mikaela Shiffrin aus

Lara Gut-Behrami hätte in der abgelaufenen Saison „wahrscheinlich so oder so gewonnen“, sagte Brignone im Interview mit der Zeitung „Repubblica“. Doch „in dem Moment, in dem Shiffrin hätte antreten sollen, ist sie nicht angetreten“, spielte die Italienerin auf die Speed-Rennen in Altenmarkt-Zauchensee (zwei Super-G, eine Abfahrt) Anfang Jänner an. Die hatte die US-Skiqueen freiwillig ausgelassen, weil sie sich nicht hundertprozentig fit fühlte.