Baubranche in Tirol: „Der Druck steigt weiter“

Wirtschaftslandesrat hofft auch auf die Touristiker

Indes verweist Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP) auf rund 309 Millionen Euro, die in Form von Förderungen und Zuschüssen im Vorjahr in die Baubranche geflossen seien. „Positiv stimmen mich die positiven Zahlen aus dem Tourismus. Viele wollen nach dieser guten Wintersaison heuer in Ausbau und Sanierungen investieren. Das kurbelt die Branche an.“