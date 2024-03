Ab in den Müll? So „dreckig“ war unsere Öffi-Tour

Öffi-Fahren: Kann schön sein, muss es aber nicht. Die „Krone“ tourte samt Klimaticket kürzlich per Zug von Stockerau über St. Pölten nach Linz, stieg in die S-Bahn nach Asten, besuchte per Bus St. Florian, steuerte wieder im Zug Salzburg an, erreichte über Bischofshofen und Eben letztlich Filzmoos und fuhr alles wieder retour. Fazit: Viel Landschaft, wenig Verspätungen, in Summe keine 10 Minuten, die aber wieder „reingeholt“ wurden. Zudem waren Wagons und Bahnhofsbereiche ziemlich sauber.