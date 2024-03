Pensionistin (83) aus verrauchter Wohnung gerettet

Feueralarm in der Nacht auf Montag in Osttirol: In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Matrei brach aus derzeit noch ungeklärter Ursache ein Brand aus. Nachbarn hörten die verzweifelten Hilferufe der Bewohnerin und schlugen sofort Alarm. Die 83-Jährige konnte schließlich aus den verrauchten Räumen gerettet werden.