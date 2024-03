Fußgängerin angefahren und einfach liegen gelassen

Grauen im Morgengrauen: Eine 27-Jährige wurde am Sonntag gegen 6.45 Uhr auf einem Zebrastreifen in Linz von einem unbekannten Lenker angefahren – und dann einfach liegen gelassen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls, der an der Kreuzung Freistädter Straße/Zerzerstraße passiert ist.