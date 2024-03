Walderlebnis voller Kinder-Träume und Osterhase

Kinderherz, was willst Du mehr? In der Walderlebniswelt in St. Kanzian am Klopeiner See tut sich jetzt wieder täglich ein Paradies auf. Nicht nur in den Baumwipfeln, wo zwei Pfade hoch über den Boden locken. Der eine ist gesichert und für alle bewanderbar, der andere abenteuerlich zum Klettern. „Aber da ist man natürlich dann mittels Seil gesichert“, versprechen die Team-Mitglieder der Walderlebniswelt rund um die quirlige Neo-Betreiberin Tina Smetanig.