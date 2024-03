Pakete der Walderlebniswelt Klopeiner See gewinnen

Die Walderlebniswelt am Klopeiner See ist mit über 20.000 m² Fläche einer der größten Outdoor-Freizeitparks in Österreich. Hier können kleine Entdecker hoch über den Baumwipfeln die faszinierende Natur kennenlernen und im Riesenlabyrinth sich austoben. Passend dazu verlost die Walderlebniswelt Klopeiner See großartige Pakete für die ganze Familie.