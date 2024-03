Emotional aufgewühlte Sabalenka scheitert in Miami

Mit Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Daniil Medwedew sind am Samstag (Ortszeit) die Top-3 der Männer-Setzliste mit Zweisatzsiegen ins Masters-1000-Tennisturnier von Miami gestartet und stehen in Runde drei. Gleiches gelang bei den Frauen u.a. der topgesetzten Iga Swiatek. Mehr Aufmerksamkeit erhielt aber die zweitgereihte Aryna Sabalenka. Sie unterlag in Runde drei im zweiten Auftritt nach dem Suizid ihres Ex-Freundes der Ukrainerin Anhelina Kalinina (Nr. 32) 4:6,6:1,1:6.