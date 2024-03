Tragödie um Sabalenka-Freund: Er sprang vom Balkon

Noch keine Reaktion von Sabalenka

In der NHL hatte Kolzow für die Pittsburgh Penguins gespielt. Mit der zweimaligen Australian-Open-Siegerin Sabalenka war der Stürmer seit knapp drei Jahren liiert. Sie will Medienberichten zufolge trotzdem am WTA-1000-Turnier in Miami in dieser Woche teilnehmen, ihr erstes Match ist für Freitag angesetzt.