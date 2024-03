Hochwasser: „Das ganze Leben landete im Container“

Maria und Hartwig Tarkusch hat es an diesem schicksalsweisenden 5. August besonders hart getroffen. „Unser Haus stand komplett unter Wasser. Über drei Türen hat es die Wassermassen in einer unfassbaren Geschwindigkeit hereingedrückt. Im Erdgeschoss reichte das Wasser bis knapp unter die Knie“, erinnert sich die 74-Jährige mit Tränen in den Augen an den Tag zurück, der ihr Leben und das Leben ihres Ehemannes massiv verändert hat.