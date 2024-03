Geköpfter Kirchturm noch immer ohne Dach

Jahrhunderte hatte das Gotteshaus in St. Marxen Wind und Wetter standgehalten. Doch dann kam der 17. Juli 2023. Die Sturmspitzen erreichten in den Abendstunden 94 km/h, vermutlich kurzzeitig sogar mehr. Und es geschah, was heute noch für Entsetzen sorgt: Dächer wurden abgedeckt, Bäume in Wäldern wie Streichhölzer geknickt. Der 750 Jahre alte Kirchturm von St. Marxen wurde geköpft, sein Dach in den Friedhof geschleudert.