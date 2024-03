In Lavamünd sind die Spuren der Unwetter sichtbar

Der Katastrophensommer des Vorjahres hat in vielen Gemeinden Spuren hinterlassen; auch in Lavamünd. Dort hatten sintflutartiger Regen und Sturm an der öffentlichen Infrastruktur einen Schaden in Höhe von einer Million Euro verursacht. Die Ettendorfer Landesstraße, die zum Teil unterspült wurde, ist noch immer nur einspurig befahrbar. „Hier musste der Winter abgewartet werden, die Sanierung sollte aber so rasch wie möglich starten“, sagt Bürgermeister Wolfgang Gallant. Die teilweise weggerissene Straße auf den Lamprechtsberg, eine stark frequentierte Verbindung, wo es auch massive Hangrutschungen gegeben hat, wurde generalsaniert: „Hier wurde rasch gearbeitet.“