Der hungrige „KAC-Man“ geht weiter auf Geisterjagd

Der PAC-Man ist ein Videospiel aus dem Jahr 1980 – bei welchem der PAC-Ma,n nachdem er Punkte gefressen hat, auf Geisterjagd gehen kann. Und für die Play-offs in dieser Saison hat die Marketing-Abteilung die Figur zum „KAC-Man“ umgebaut. Der in jeder Runde vier Geister (die für vier Siege stehen) in den gegnerischen Farben – aktuell ist es wegen Pustertal gelb – erwischen muss. Jeweils zu einer Melodie von Fangesängen der Rotjacken. „Es ist eine coole Idee und richtig gut umgesetzt“, grinst KAC-Stürmer Manuel Ganahl.