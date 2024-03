Lenker überlebt in völlig zerstörtem Unfallwrack

War es ein Schutzengel oder nur die Sicherheitsausstattung? Ein 42-Jähriger aus Bad Kreuzen in Oberösterreich war am Freitagabend mit seinem Kombi in voller Fahrt gegen einen Brückenpfeiler gekracht. Während das Auto komplett zerstört wurde, blieb der Fahrgastraum großteils intakt, der Lenker kam ins Linzer Unfallkrankenhaus.