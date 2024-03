1600 Fachkräfte im weiten Land in Ausbildung

Umschulung in Traumberuf

„Es war schon immer mein Wunschberuf. Ich bin sehr dankbar, künftig in diesem Bereich arbeiten zu können“, erklärt der 56-Jährige voller Freude. Ermöglicht und finanziert wurde ihm dies über die Fachkräfteausbildung des Arbeitsmarktservice. Während der arbeitsplatznahen Qualifizierung in den Pflegebereich wurde er von der MAG Menschen und Arbeit GmbH beraten und betreut.