Tuberkulose ist auch bei uns noch nicht „besiegt“

Tuberkulose – diese Diagnose jagt Betroffenen wohl auch heute noch kalte Schauer über den Rücken. Und Primar Dr. Peter Schenk vom Landesklinikum in Hochegg, Bezirk Neunkirchen, bestätigt denn auch: „Unbehandelt kann Tuberkulose nach wie vor zum Tod führen.“ Allerdings: „Bei uns ist für gesunde Menschen das Risiko an TBC zu erkranken, gering“, beruhigt der Leiter der größten und modernsten Lungenfachabteilung in NÖ.