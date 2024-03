Hundestreichler

Der schreckliche Amoklauf an der Prager Universität mit 14 Todesopfern, der kurz vor Weihnachten für Erschütterung sorgte, mag bei vielen in unseren an dunklen Nachrichten reichen Zeiten längst wie ein weiterer Schatten verweht sein. Doch für die betroffenen Studenten sind der Horror, die Angst und Trauer noch allgegenwärtig greifbar.