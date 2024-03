Auf Island baut man Straße über noch heiße Lava

„Erinnert manchmal an anderen Planeten“

„Natürlich ist es hier sehr heiß, aber wir haben bei unseren Arbeiten hier viel gelernt und wissen, was wir können und was nicht, und was überhaupt möglich ist. Obwohl es mich manchmal eher an andere Planeten als an die Erde erinnert“, sagt Einar Már Gunnarsson, der Bauleiter der Firma, die die Straße erreichtet. Es sei dies das erste Mal, dass eine Straße über Lava gebaut wurde, während der Vulkanausbruch noch im Gang ist.