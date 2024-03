Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der 2019 geborene American Staffordshire Terrier-Rüde Panter hat in seinem bisherigen Leben nicht viel kennengelernt. Er wurde in einem Keller gehalten und beschlagnahmt. Von der Außenwelt in seiner Vergangenheit abgeschottet, beginnt er nun in kleinen Schritten einiges nachzuholen. Brustgeschirr, Leine und Maulkorb kennt er bereits. Sein Verhalten zu anderen Tieren konnte aufgrund seines hohen Stresspegels noch nicht getestet werden. Was der menschenfreundliche, stürmische Hund jedenfalls braucht, ist ein kinderloses, ruhiges Zuhause am Land, in dem er als alleiniges Haustier leben und sich entspannen kann. Interessenten müssen bereit sein, Panter über einen längeren Zeitraum (Patenschaft mit Übernahme, Unterstützung durch unsere Trainer) kennenzulernen und können sich telefonisch 01/699 24 50 oder per Mail hundevergabe@tierschutz-austria.at melden.