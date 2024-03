„Kaninchen im Käfig sind wie Hunde an der Kette“

Kann man Kaninchen in der Wohnung einen geeigneten Lebensraum bieten?

Ideal ist eine Haltung im Freigehege, doch auch indoor oder auf dem Balkon lässt sich ein Kaninchenparadies verwirklichen. Dazu braucht es unbedingt eine „Buddelkiste“ zum Graben. Diese kann man zum Beispiel aus einer großen Plastikkiste mit Deckel relativ einfach selber bauen. Schattige Plätzchen (keine Süd-Westlage) am Balkon/auf der Terrasse und natürlich eine Sicherung wie bei Katzenhaltung. In der Wohnung eignet sich entweder ein Extrazimmer oder ein Gehege, plus täglichem Auslauf.