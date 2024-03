Vorrang missachtet: Senior kollidierte mit Bus

Am Donerstag gegen 22.55 Uhr fuhr ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit einem Omnibus auf der B142 Mauerkirchner Straße in Fahrtrichtung Mauerkirchen. Dieser war besetzt mit etwa 30 Fahrgästen. Zur selben Zeit fuhr ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit seinem PKW von der Gewerbestraße kommend, in Fahrtrichtung B142.