17-jähriger Steirer starb bei Traktorunfall

Der 17-jährige Murtaler führte mit einem Traktor auf einem Privatgrundstück in Schoberegg in der Gemeinde Weißkirchen am Donnerstagvormittag Aushubarbeiten durch. Dabei bediente er einen am Traktorheck angebrachten hydraulischen Baggerarm. Dabei geriet der Jugendliche zwischen einen am Baggerarm angebrachten Bügel und das Traktordach.