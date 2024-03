„Dieses Spiel bedeutet mir sehr viel!“

Durchschnaufen? Fast unmöglich, wenn man Legionär in Deutschland in der besten Handball-Liga der Welt ist. Ist auch Boris Zivkovic bewusst, dessen Transfer am 13. Februar vom polnischen Erstligisten Azoty-Pulawy zum deutschen Traditionsklub Flensburg erstaunte. „Du musst in jedem Spiel Vollgas geben, kannst nie locker lassen“, bekam der 31-jährige Ex-Harder schnell vermittelt.